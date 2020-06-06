أوبك: العراق مُلتزم بخفض إنتاجه من النفط الخام

جدد العراق التزامه الكامل بقرارات خفض إنتاج النفط الخام، التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي، من الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون، مشيرًا إلى أهمية روح الفريق والجهود المشتركة لتحقيق الاستقراروالتوازن في سوق النفط العالمية.
البلاد ملتزمة بالاتفاق".
قال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في بيان تلقته أوبك، اليوم السبت: أنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق لا تزال
وأكد أن العراق ظل مدافعًا قويًا على مر السنين عن جميع الجهود التي تساعد في استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط.
وقال جهاد إن العراق في حوار مستمر مع رئيس مؤتمر أوبك ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزراء النفط والطاقة لمناقشة التطورات في سوق النفط.
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