روسيا تتهم المنظمات الدولية بتسريب تقريرِ الوكالة الذرية الخاص بإيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفي تغريدة له على موقع تويتر وجه المسؤول الروسي أصابع الاتهام إلى دولٍ أعضاءَ في الوكالة بتسريب التقرير عن التفتيش النووي في إيران ونشره لاحقا في وسائل إعلام غربية.

واعتبر المسؤول أن الهدف من تسريب المعلومات هو خلق جو غيرِ صحي حول إيران.

كما أشار إلى أن تزامن نشر تقرير الوكالة في وسائل الإعلام الغربية يدل على أن نظام السرية للوكالة لا يعمل.

Advertisements

وكانت وكالة فرانس برس نشرت بأن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب يقارب ثمانيةَ أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي عام ألفين وخمسة عشر.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت عن قلقها العميق من استمرار إيران بمنع الخبراء من دخول منشأتين قد تحتويان على مواد نووية غير معلنة.

من جهتها أشارت رويترز إلى أن التقرير يدعو إيران إلى البدء فورا بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية بما في ذلك توفيرُ الوصول إلى هذه المرافق.