رسمياً.. بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة

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ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه.
وتخطى جو بايدن ذلك الرقم، عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في 7 ولايات وفي العاصمة واشنطن.
وهذا الإنجاز يعد استكمالا رسميا لترشيح بايدن، بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في أبريل الماضي.
وقال بايدن: “كان شرفا لي المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة. أنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد”.
ووعد بايدن، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة، وهناك أكثر من مرشحة من أصل إفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.
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