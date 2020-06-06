كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 318 حالة.

وأضافت وزارة الصحة: أنه تم تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 11 ألفا و98 إصابة، لافتة إلى تماثل 331 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء 4904.