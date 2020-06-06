كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر مراكز بحثية إماراتية تبحث عقد شراكات مع منظمات عالمية ودول لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مراكز بحثية ومختبرات متقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنها تبحث عقد شراكات ثنائية مع منظمات عالمية ودول عديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وبدأت المراكز البحثية وَالمختبرات في الإمارات استعداداتها لعقد شراكات ثنائية مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ودول عدة هي "الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا والصين والهند والبرازيل ومصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية وفرنسا وكوبا وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا".

وتهدف الشركات الثنائية إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب وتطوير الأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج ولقاح وأنظمة فحص سريعة لفيروس كورونا، وتبادل الخبرات حول الإجراءات الكفيلة بعودة الحياة إلى طبيعتها، والاستفادة من هذه الأزمة للاستعداد لأي أزمات مستقبلية.

وفي ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة "الإنسان والبشرية" وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها في الماضي القريب.

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