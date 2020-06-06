كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تستعد لنشوب مظاهرات حاشدة ضد العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن لاحتجاجات حاشدة، اليوم السبت؛ حيث تدخل المظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة يومها التاسع، بعد مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جروج فلويد" على يد شرطي أبيض.

ويتوقع المسؤولون مشاركة حشود كبيرة في مظاهرات عدة تقام في مواقع مختلفة، بينها أمام الكونجرس الأمريكي والنصب التذكاري للينكولن، بالإضافة للمظاهرة المتواصلة أمام البيت الأبيض.

Advertisements

واندلعت مظاهرات احتجاج في أنحاء البلاد عقب وفاة جورج فلويد (46 عاما) بولاية مينسوتا، وكان ضابط شرطة طرح "فلويد" أرضا ووضع ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته، وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.

وتوقفت حوادث الشغب والنهب التي شهدتها أنحاء مختلفة من البلاد إلى حد كبير، وشهدت شوارع بعض المدن وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.

وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه للرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض يوم الأحد الماضي.