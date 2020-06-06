كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير: "ترامب" قد يسحب قوات من ألمانيا أكثر مما كان متوقعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوم الجمعة، أخبر المسؤولون الأمريكيون صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة "ترامب" تخطط لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا من 34,500 إلى 25,000 وتجميد أكبر عدد ممكن من القوات عند هذا المستوى، مع توقع إعادة نشر 9,500 جندي في مكان آخر. لقد ضغطت وارسو بالفعل على واشنطن لإعادة نشرها في بولندا.

تريد واشنطن سحب ما يصل إلى 15,000 جندي من ألمانيا، وليس 9500 جندي كما ذكرت في وقت سابق صحيفة وول ستريت جورنال، حسبما أفادت صحيفة "دير شبيجل".

وبحسب المجلة، أبلغ البيت الأبيض الكونجرس عن خططه لسحب ما بين 5000 و 15,000 جندي من الدولة الواقعة في وسط أوروبا بحلول خريف عام 2020، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت "دير شبيجل"، إن برلين لم تبلغ بقرار واشنطن، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى "نطاق الخطط، يمكن أن يطلق على هذه الخطوة بالتأكيد استفزاز".

أكد مسؤول حكومي ألماني لم تذكر اسمه، نقلًا عن بلومبرج، اليوم السبت، أن الحكومة لم يتم إخطارها رسميًا، واضطررت إلى معرفة خطط "ترامب" المبلغ عنها من خلال وسائل الإعلام.

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وتتوقع "دير شبيجل"، أن قرار سحب القوات ربما يكون ناتجًا عن استياء الولايات المتحدة من رفض المستشارة أنجيلا ميركل لدعوة "ترامب" لحضور قمة مجموعة السبع في يونيو في واشنطن الأسبوع الماضي، والتي نسبتها إلى مخاطر فيروس كورونا المستجد أجبرت الولايات المتحدة على تأجيل الاجتماع.

في غضون ذلك، تدعي مصادر "وول ستريت جورنال"، أن التخفيض المخطط لأعداد القوات الأمريكية كان في الأوراق منذ الخريف الماضي على الأقل.

غرقت العلاقات الألمانية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد الحرب العام الماضي بسبب خلافات حول مجموعة من القضايا، من النزاعات التجارية والمواقف المتضاربة بشأن إيران، إلى المطالب الأمريكية بأن تزيد برلين من إنفاقها العسكري.

طرح دبلوماسيون أمريكيون كبار والرئيس ترامب مرارا فكرة إعادة نشر بعض على الأقل من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا في أغسطس الماضي، مما يشير إلى أنه "إهانة" دافعي الضرائب الأمريكيين لمواصلة دعم الدفاع الألماني بينما تنفق برلين الأموال التي تم توفيرها على المحلية يحتاج.