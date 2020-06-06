وزارة المالية تفتح بابا جديدا لتعزيز تمويل البنوك التشاركية للمقاولات والأسر

أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية، اليوم السبت، عن خطوة جديدة لفتح الباب أمام البنوك التشاركية، بخصوص تمويل الأسر والمقاولات عبر خدمتين جديدتين.

ووفقا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد وقع الوزير بن شعبون، على اتفاق سيسمح للأبناك التشاركية، على غرار باقي البنوك، بالمساهمة في تمويل الإقتصاد الوطني، بضمان الحكومة عبر آليتي صندوق الضمان المركزي: ضمان إسكان وضمان مقاولة.

وستسمح هذه الخطوة للبنوك والنوافذ التشاركية بتمويل الأسر والأفراد، بما يمكنهم من تملك سكن خاص بهم، أما بالنسبة لـ”ضمان مقاولة” فسيفتح الباب لحصول المقاولات المتوسطة، والصغيرة و الصغيرة جدا TPME، من الحصول على على تمويل البنوك التشاركية مضمون من طرف الدولة.