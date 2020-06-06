فيديو: يونس الميموني
قالت نعيمة، اليوم السبت، إنها تعرضت لكسور بليغة على مستوى الظهر، ألزمتها الفراش منذ سنة 2010.
وكشفت نعيمة لـ”اليوم 24″ أن سقوطها من إحدى الأشجار، أفقدها التحكم في حركة أطرافها، إذ قضت بمستشفى محمد الخامس ستة سنوات من العلاج، دون أن تتحسن صحتها وتعود لحالتها الطبيعية.
وأضافت المتحدثة، التي تعاني من صعوبة في التنفس، أنها لم تجد سوى والدتها المسنة البالغة من العمر 85 عاما، للتكفل بها ومساعدتها على قضاء حاجياتها البيولوجية.
وأبرزت نعيمة في حديثها للموقع، أن عددا من الصعوبات تواجهها، بينها، عدم استطاعتها تسديد سومة كراء الغرفة التي تعيش فيها، والبالغة 1200 درهم، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالأدوية.
وناشدت نعيمة المحسنين بالتدخل من أجل التكفل بحالتها الصحية، على أمل عودتها للوقف مرة أخرى على قدميها.
للمساعدة: 0642770577
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تستنجد المحسنين لمساعدتها: 10 سنوات وأنا مقعدة بسبب حادثة.. وأملي أن أقف مرة أخرى على قدمي- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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