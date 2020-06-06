وزارة الصحة: تطبيق وقايتنا تجاوز مليون تحميل بعد أيام من إطلاقه

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن المغاربة تفاعلو إيجابا وبشكل واسع مع تطبيق “وقايتنا” الذي تم إطلاقه للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الوزارة في بلاغ لها، أن التطبيق الهاتفي “وقايتنا” للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قد تجاوز مليون تحميل، وذلك بعد أيام من إطلاقه بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق الجديد، سيساعد على الإشعار والتكفل السريع بالأشخاص الذين تعرضوا لمخالطة أشخاص تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19، إضافة إلى الحد من تنقل الفيروس، كما يعتبر وسيلة إضافية للمساعدة في ضمان الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي.

كما جددت الوزارة التأكيد، على أن إنجاز هذا التطبيق، يندرج ضمن مبدأ الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن هوية الحالات التي تم الإعلان عن إيجابيتها، ولا عن الأشخاص المخالطين.

وأشارت إلى أن تطبيق وقايتنا متاح للتحميل عبر الموقع التالي www.wiqaytna.ma وعلى مَتْجَرَيْ غوغل بلاي وآب سطور Google Play & App store للتطبيقات الهاتفية.