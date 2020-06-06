أكد المرشد السياحي، حميد أزلماض، أن الحجر الصحي تسبب في شلل تام بشلالات اوزود إقليم ازيلال وركود كبير خصوصا أن المنطقة تعتمد على السياحة بالأساس كنشاط إقتصادي لأغلب الساكنة.
وأضاف المتحدث لـ”اليوم24″، أن الساكنة تنتظر بكل حرارة إنفراج الأزمة ورفع الحجر الصحي لعودة السياح الى المنطقة وانهم مستعدون بشكل جيد لإستقبال المغاربية بعد رفع الحجر الصحي.
من جهته، قال عبد الوهاب عاجل، مستتمرىسياحي بمنطقة اوزود، “تأترنا جدا بهذه الأزمة ولنا أمل كبير في دعم السياحة الداخلية بالمغرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر مهنيو السياحة في شلالات أوزود يشتكون من الركود.. ويرحبون بالمغاربة بعد الحجر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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