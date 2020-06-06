تونس: احتجاجات شعبية واسعة ضد عنصرية الشرطة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مظاهرة احتجاج تونسيّة، اليوم السبت، من أمام المسرح البلدي في وسط عاصمة البلاد، للتنديد والاستنكار في العنصرية الأميركيّة الموجّهة للسود في الولايات المتحدة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على خلفية مقتل الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات على غرار، "لا أستطيع التنفس" و"العنصرية قاتلة"، و"لا للعنف" و"احترم وجودنا أو احترم مقاومتنا"، "يد واحد ضد العنصرية"، و "لا لتنفس هواء الذل والعنصرية".

وندد المحتجون خلال الوقفة التي اتخذت شعار "لا أستطيع التنفس"، بالعنصرية المتصاعدة في الولايات المتحدة، مطالبين بـ"مكافحة فاعلة" ضد هذه الظاهرة التي تهدد الإنسانية وتمس من كرامة الإنسان.

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وفي 25 أيار/ مايو الماضي، أوقفت شرطة مدينة منيابوليس، جورج فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه وهو رهن الاعتقال. وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه.

وعلى هامش مشاركتها في الاحتجاج نفسه، قالت مريم الدراجي "جئت اليوم للتنديد بالممارسات العنصرية مهما كان نوعها". وأضافت: "يجب ألا نبقى صامتين، فالصمت يعني موافقة الجاني والوقوف إلى صفه".

وبدوره، قال نزيل حباشي إنني "أشارك في هذه الوقفة لأن قضية قتل فلويد تهم الإنسانية جمعاء". وشدد الحباشي، على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمكافحة العنصرية حول العالم.