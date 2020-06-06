رهط: إصابة خطيرة في شجار بين عائلتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر شجار نشب بين عائلتين في حارة 29 بمدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم السبت.
وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول مصابا فاقد للوعي أحيل إلى عيادة محلية في رهط، حيث قدمت الإسعافات الأولية وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لتلقي العلاج، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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