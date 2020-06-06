لاوتارو يبلغ مدرب إنتر ميلان بقراره النهائي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، أبلغ مدرب فريقه أنطونيو كونتي، بقراره النهائي بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن لاوتارو عقد اتفاقية مع كونتي بمثابة "ميثاق الوداع" للمهاجم الأرجنتيني.
وأشارت إلى أن لاوتارو اجتمع مع كونتي، وأبلغه برغبته في الانتقال إلى برشلونة، مع الالتزام بتقديم كل ما لديه لإنتر حتى اليوم الأخير في "سان سيرو" هذا الموسم.
وأوضحت أن إنتر لا يزال ينافس على البطولات هذا الموسم، ما كان يجعل كونتي قلقًا بشأن انشغال عقل لاوتارو بالانتقال إلى برشلونة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ما ينقص الصفقة فقط توصل كل من إنتر وبرشلونة إلى اتفاق نهائي.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر 111 مليون يورو، لكن برشلونة يسعى لتقليل هذا الرقم، من خلال وضع أحد لاعبيه في الصفقة.
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