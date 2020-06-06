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برشلونة يستأنف اتصالاته مع نيمار

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإسباني بصدد تجديد اتصالاته مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دا سيلفا، في الأيام القليلة القادمة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن تركيز برشلونة سيعود إلى صفقة نيمار، لأن اللاعب لا يزال أولوية للنادي الكاتالوني خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة سيحصل في المفاوضات على دعم الوكيل البرازيلي أندريه كوري، والذي سبق أن عمل للبارسا منذ عدة سنوات، لكن سيرحل بسبب إعادة هيكلة قسم الكشافة.

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وأوضحت أن كوري كان سببًا رئيسيًا في إبعاد نيمار عن قبل 7 سنوات، وجلبه لصالح برشلونة.

وقالت إن كوري رغم رحيله عن برشلونة، لكنه سيواصل العمل مع النادي على إعادة نيمار، وسيلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات بفضل صداقته للاعب ووالده.

وذكرت الصحيفة أن استبعاد أندريه كوري من قسم الكشافة في برشلونة، يعود لأسباب مالية.

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