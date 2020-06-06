كاليفورنيا تعود لنشاطها السينمائي وهوليود تنتظر الموافقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأميركية إنه سيتم استئناف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 حزيران/ يونيو، بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.

وتم وقف تصوير الأفلام حول العالم في منتصف آذار/ مارس للمساعدة في كبح جائحة فيروس كورونا.

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ومن جهة أخرى، اقترحت مجموعة من أستوديوهات هوليود ونقابات العمال، الأسبوع الماضي، إجراء اختبارات مكثفة للكشف عن فيروس كورونا، وإجراء مراجعة يومية للأعراض وضمانات أخرى للسماح للممثلين وطواقم العمل باستئناف نشاطهم.

وقالت إدارة الصحة بالولاية إنه من أجل العودة للعمل يجب على المنتجين الالتزام بإرشادات قوة العمل والحصول أيضا على موافقة من مسؤولي الصحة بالمقاطعات.

وأضافت أنه يجب على سلطات المناطق أن تبحث معدلات الإصابة المحلية بفيروس كورونا والاستعدادات لحدوث زيادة في الحالات وإمكانية إجراء اختبارات وبيانات أخرى قبل منح الموافقة.