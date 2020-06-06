القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.
وأضافت الكيلة في بيان صحافي اليوم، السبت، أن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.
ولفتت الكيلة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بالفيروس، انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.
وأوضحت أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631.
يذكر أن جميع تفاصيل الإصابات وتوزيعاتها يتم نشرها تباعا من خلال المرصد الإلكتروني لكوفيد 19، عبر موقع وزارة الصحة على الرابط التالي: موقع وزارة الصحة الفلسطينيّة
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بكورونا ونسبة الشفاء تتجاوز 86% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.