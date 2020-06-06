مقتل 3 شبان عرب في جريمة إطلاق نار باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ثلاثة شبّان عرب من مدينة الرملة، اليوم، السّبت، جراء جريمة إطلاق نار في اللد.

والضّحايا هم: رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة ( 4 عاما)، نهاد الشمالي (28 عاما).

القتيلان نهاد الشمالي وجبريل عكاشة

وقالت مصادر طبيّة إنّ النار أطلقت على الشبّان داخل سيارة كانوا يستقلّونها، من سيارة أخرى، أعلنت الشرطة أنها تنفّذ مطاردة خلفها.

وقالت مصادر في الشرّطة لوسائل إعلام إسرائيليّة إن القتلى الثلاثة "معروفون لها" في السّابق، وإنها تشتبه في أن يكون إطلاق النار "تصفية" ضمن عالم الإجرام.

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32 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويرتفع بجريمة اليوم عدد قتلى العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 32.

كما تبيّن من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.