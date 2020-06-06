شفاعمرو: إطلاق نار على منزل وإصابة شخص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 41 عاما، بجروح إثر تعرض منزله لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، فجر اليوم السبت.
وفي التفاصيل، فإن جناةً أقدموا على إطلاق النار صوب منزل مأهول، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة.
وأحيل المصاب على وجه السرعة بعد تقديم الإسعافات الأولية له على يد طاقم طبي، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.
وبحسب الشرطة، فإن الجريمة نُفذت على خلفية نزاع مالي، وادعت بأن هوية الجناة معروفة، في الوقت الذي لم تعلن فيه عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.
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