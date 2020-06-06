شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فيروسات إيطالي: كورونا أضعف مئة مرة مما كان عليه في مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كليمنتي، في مقابلة مع صحيفة أسبانية، أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم السبت أنه "منذ أسابيع تتغير الصورة السريرية... الحالات الخطيرة التي رأيناها في بداية هذا الوباء آخذة في التناقص. لم نعد نستقبل المرضى الذين يجب أن يدخلوا على الفور لوحدة العناية المركزة".
وبحسب الطبيب الإيطالي، فإنه "بعد مقارنة الحمل الفيروسي لـ 100 مريض تم إدخالهم المستشفى في الأيام الـ 15 الأولى من شهر مارس، مع 100 حالة أخرى تم رصدها في أواخر مايو، كانت هناك مفاجأة كبيرة".
وأوضح كليمنتي أنه من حيث الجوهر، فإن "كمية الفيروس الموجودة لدى المرضى الذين أتوا إلينا في شهر مايو، أقل بكثير من أولئك الذين وصلوا في شهر مارس، وفي بعض الحالات أقل حتى 100 مرة. إنه اختلاف ماكروسكوبي تماما".
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