شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تحطم طائرة عسكرية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الإندونيسي في إقليم جاوة الوسطى اليوم ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين . وأفادت قناة "مترو تي في" التلفزيونية الإخبارية المحلية الإندونيسية بأن المروحية انفجرت بعد تحطمها في مقاطعة كيندال. وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في تحطم طائرة عسكرية بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.