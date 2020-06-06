شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تحطم طائرة عسكرية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت قناة "مترو تي في" التلفزيونية الإخبارية المحلية الإندونيسية بأن المروحية انفجرت بعد تحطمها في مقاطعة كيندال.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق .
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