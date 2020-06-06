شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتأهب لاحتجاجات كبيرة على مقتل "فلويد" والان نبدء بالتفاصيل
ويتوقع المسؤولون الحشود الأكبر حتى الآن للمشاركة في مظاهرات عدة تقام في مواقع مختلفة، بينها أمام الكونجرس الأمريكي والنصب التذكاري للينكولن، بالإضافة للمظاهرة المتواصلة أمام البيت الأبيض.
واندلعت مظاهرات احتجاج في أنحاء البلاد عقب وفاة جورج فلويد 46/ عاما/ بولاية مينسوتا.
وكان ضابط شرطة طرح فلويد أرضا ووضع ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته. ووتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.
وتوقفت حوادث الشغب والنهب التي شهدتها أنحاء مختلفة من البلاد إلى حد كبير. وشهدت شوارع بعض المدن، وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.
وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه إلى الرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض يوم الأحد الماضي.
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