شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد دعمها مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول من قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في هونج كونج، مؤكدا استمراره في دعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" المتعلق بحكم بكين لهذه المدينة.

وقال المسؤول لرويترز اليوم السبت "قال الرئيس (ماكرون) إنه يتابع عن كثب الوضع (في هونج كونج) وأكد على دعم فرنسا لمبدأ 'دولة واحدة ونظامان'".

وأقرت الصين تشريعا أمنيا لهونج كونج يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض أصحاب الشركات من أن يشكل تهديدا لوضع المدينة شبه المستقل ودورها كمركز مالي عالمي.

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وقال المسؤول إن قضية هونج كونج نوقشت خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعة ونصف الساعة أمس الجمعة بين ماكرون والرئيس الصيني.

وكان قصر الإليزيه قد أشار إلى المكالمة في بيان صدر عنه في وقت متأخر أمس الجمعة، إلا أنه لم يتطرق إلى مناقشة مسألة هونج كونج.

وأشار البيان أيضا إلى التعاون في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وقال إن ماكرون أكد على الدور الأساسي لمنظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بسوء التعامل مع الأزمة.