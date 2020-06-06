شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء العالمي" يقدم مساعدات لـ 290 ألف متضرر من جائحة كورونا في دارفور والان نبدء بالتفاصيل
وقال منسق العون الانساني بشمال دارفور ابراهيم احمد حامد : إن الولاية تلقت خطابا من برنامج الغذاء العالمي يؤكد فيه الاستجابة لتقديم المساعدات بهدف تخفيف الاعباء عن الأسر والأفراد الذين تضررو بسبب الاغلاق، مضيفًا أن استجابة البرنامج جاءت بناء على نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة التي شكلها والي شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي لاعداد تصور لدعم الاسر والافراد الذين تضرروا من قرار الإغلاق وهم الذين يعملون باليومية .
واكد منسق العون الانساني أن هذه المساعدات الغذائية تسير جنبا إلى جنب مع المساعدات الأخرى التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي النازحين بالمعسكرات .
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