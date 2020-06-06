تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع ابتداءً من غد الأحد

أفاد مصدر من داخل اجتماع لجنة الصحة والسلامة، السبت، بتمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة قررت، اليوم، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد". وتنتهي اليوم مدة حظر التجوال الشامل التي قررتها لجنة الصحة والسلامة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

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