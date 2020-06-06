اول تعليق دولي على اكتمال كابينة الكاظمي

اعتبرت بريطانيا، السبت، أنها ستكون داعمة للعراق بأفعالها كما بأقوالها.
وقال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفان هايكي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، :"اتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية".
وأضاف أن "المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر كما انها ستكون داعماً للعراق بأفعالها كما بأقوالها".
وصوت مجلس النواب، السبت، على ما تبقى من الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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