اول تعليق دولي على اكتمال كابينة الكاظمي

وقال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفان هايكي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، :"اتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية".

وأضاف أن "المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر كما انها ستكون داعماً للعراق بأفعالها كما بأقوالها".