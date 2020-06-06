تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية ضرورة وطنية

اعتبرت كتلة سائرون النيابية، السبت، أن تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية او نائبا لرئيس الجمهورية ضرورة وطنية لماقدمه ابناء هذا المكون من تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق ومكتسباته، مؤكا على اهمية وجود تمثيل حقيقي للمكون في السلطات الدستورية.
وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين حضرته الخليج 365، ان "التنوع الديني والقومي والثقافي من أهم مرتكزات الواقع العراقي وهو علامة مميزة للخارطة الاجتماعية ونرى أن ضرورات هذا الاستقرار في المرحلة الحالية هو التمثيل المكوناتي داخل المؤسسات الدستورية، لأنه يمثل رسالة ايجابية ان الجميع يشارك في بناء الوطن".
واضاف، أن "تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية او نائبا لرئيس الجمهورية ضرورة وطنية لماقدمه ابناء هذا المكون الاصيل من تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق ومكتسباته الوطنية في العملية السياسية الجديدة"، مشيرا الى "اهمية وجود تمثيل حقيقي للمكون التركماني في السلطات الدستورية".
وصوّت مجلس النواب، اليوم السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني.
واضاف، أن "تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية او نائبا لرئيس الجمهورية ضرورة وطنية لماقدمه ابناء هذا المكون الاصيل من تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق ومكتسباته الوطنية في العملية السياسية الجديدة"، مشيرا الى "اهمية وجود تمثيل حقيقي للمكون التركماني في السلطات الدستورية".
وصوّت مجلس النواب، اليوم السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني.
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