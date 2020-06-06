وفاة امرأة مسنة بفيروس كورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي، السبت، بوفاة امرأة مسنة بفيروس كورونا في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة من سكنة قضاء الهندية يناهز عمرها ٨٨ سنة توفيت اليوم جراء اصابتها بفايروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الجمعة، عن تسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.
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