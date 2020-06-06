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وفاة امرأة مسنة بفيروس كورونا في كربلاء

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افاد مصدر طبي، السبت، بوفاة امرأة مسنة بفيروس في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة من سكنة قضاء الهندية يناهز عمرها ٨٨ سنة توفيت اليوم جراء اصابتها بفايروس كورونا".

 

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الجمعة، عن تسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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