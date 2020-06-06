واشنطن تتأهب لمظاهرات حاشدة ضد العنصرية ودعما لـ"فلويد"

الخليج 365السبت 2020/6/6 06:18 م بتوقيت أبوظبي
تتأهب واشنطن لاحتجاجات حاشدة، السبت، حيث تدخل المظاهرات في العاصمة الأمريكية ضد العنصرية ووحشية الشرطة يومها التاسع، عقب مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي أبيض.
ويتوقع المسؤولون حشود كبيرة تشارك في مظاهرات عدة تقام في مواقع مختلفة، بينها أمام الكونجرس الأمريكي والنصب التذكاري للينكولن، بالإضافة للمظاهرة المتواصلة أمام البيت الأبيض.
واندلعت مظاهرات احتجاج في أنحاء البلاد عقب وفاة جورج فلويد (46 عاما) بولاية مينسوتا.
وكان ضابط شرطة طرح فلويد أرضا ووضع ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته، وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.
وتوقفت حوادث الشغب والنهب التي شهدتها أنحاء مختلفة من البلاد إلى حد كبير، وشهدت شوارع بعض المدن، وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.
وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه للرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض الأحد الماضي.
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