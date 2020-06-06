بنود المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا. بعد اجتماع ثلاثي بالقاهرة.. بنود مبادرة حل الأزمة الليبية جاء ذلك خلال مؤمر صحفي مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة.

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