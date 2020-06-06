عجوز تستقبل خبر تعافيها من "كورونا" بالزغاريد في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استقبلت عجوز مصابة بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، خبر تعافيها من المرض، اليوم السبت، بالزغاريد.

وأظهر فيديو جرى التقاطه لحظة إخبار السيدة بتعافيها من الفيروس، فرحتها بالخبر، وإطلاقها الزغاريد، والدعاء لأطباء مستشفى إسنا التخصصي.

وأعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، خروج ٢٣ من المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

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