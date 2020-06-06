بينهم نقيب أطباء قنا.. تعافي 49 مصابًا بـ"كورونا" بعزل مستشفى إسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أعلن الدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل الصحي بمستشفى إسنا جنوبي الأقصر، اليوم السبت، شفاء 49 مريضًا من كورونا خلال اليومين الماضيين.

وأوضح "شعبان" أن من بين المتعافين الدكتور هشام طاهر نقيب أطباء قنا، والدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة جنوب الوادي، و 9 مرضى من وحدتي الرعاية الحرجة، واثنين من المرضى بعمر يناهز 85 عامًا.

وأضاف قائد فريق العزل بمستشفى إسنا، أن ارتفاع عدد حالات التعافي، جاءت بعد تطوير بروتوكول العلاج.

وأعرب "شعبان" عن شكره للفريق الطبي وإدارة المستشفى قائلا: "فعًلا مقاتلي عناية إسنا نمبر وان فى الصعيد كافة".