تعافي أول حالتين من كورونا بمستشفى العزل بفرشوط

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلن مستشفى العزل بفرشوط، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد حمدي العديسي، تعافي أول حالتين من فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج داخل المستشفى، عقب تحويلهما إلى العزل منذ أيام.

وأشار المستشفى إلى أن الحالتين لسيدتين، من قريتي القارة والقناوية، وتحولت نتائج تحاليلهما من إيجابية إلى سلبية، عقب تلقيهم العلاج داخل المستشفى.

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