عقب نقلهما.. محافظ بني سويف يكرم رئيس المدينة ومدير التفتيش السابقين

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كًلا من المحاسب وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف السابق، والذي جرى نقله رئيسًا لمدينة مطروح والعميد عادل نصر "مدير وحدة التفتيش والمتابعة سابقا"، والذي تولى العمل رئيسًا لمدينة القًصير بالبحر الأحمر، ضمن حركة المحليات التي جرى الإعلان عنها الخميس الماضي

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي جرى بذلها خلال فترة عملهما بالمحافظة، معربًا عن تمنياته لهما بالاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أماكن العمل المنقولين إليها، وأن يحالفهما التوفيق في تنفيذ تكليفات الحكومة بخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.