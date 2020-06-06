محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كًلا من المحاسب وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف السابق، والذي جرى نقله رئيسًا لمدينة مطروح والعميد عادل نصر "مدير وحدة التفتيش والمتابعة سابقا"، والذي تولى العمل رئيسًا لمدينة القًصير بالبحر الأحمر، ضمن حركة المحليات التي جرى الإعلان عنها الخميس الماضي
وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي جرى بذلها خلال فترة عملهما بالمحافظة، معربًا عن تمنياته لهما بالاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أماكن العمل المنقولين إليها، وأن يحالفهما التوفيق في تنفيذ تكليفات الحكومة بخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب نقلهما.. محافظ بني سويف يكرم رئيس المدينة ومدير التفتيش السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.