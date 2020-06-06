وزيرة الصحة تناشد المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا بإشراف طبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ناشدت المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، وأن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد يتضمن سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية فى هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

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