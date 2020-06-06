3121 إصابة جديدة بالمملكة العربية السعودية

السعودية- ليندا سليم : أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية عن تشكيل إصابات جديدة ل كورونا المعروف ب كوفيد 19 والتي قفزت الي 3121 حالة إصابة وتسجيل 34 حالات وفيات وتسجيل 1175 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 71,791.

وفي إجراء احترازي اتخذته المملكة أمس بتعليق كل الأنشطة في مدينة جدة بما فيها الصلوات الخمسه وجاري اعتماد نفس الإجراء في مدينة الرياض مالم تحد من نسبة المصابين بها والتي تجاوزت ال 900 إصابة اليوم. وتسجيل 34 حالات وفيات وتسجيل 1175 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 71,791.وفي إجراء احترازي اتخذته المملكة أمس بتعليق كل الأنشطة في مدينة جدة بما فيها الصلوات الخمسه وجاري اعتماد نفس الإجراء في مدينة الرياض مالم تحد من نسبة المصابين بها والتي تجاوزت ال 900 إصابة اليوم.

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