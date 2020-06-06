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قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت عن تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق 1754 إصابة وفقا

لموقع روسيا اليوم.

 

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وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في قطر حتى اليوم بذلك 67195، بما فيها 24617 حالة نشطة

بينها 238 مريضا في العناية المركزة.

وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد اليوم 51 حالة وفاة، بتسجيل وفاتين جديدتين خلال اليوم الأخير.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر منذ أمس بواقع 1592 حالة شفاء جديدة إلى 42527.

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