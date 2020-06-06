أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت عن تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق 1754 إصابة وفقالموقع روسيا اليوم.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في قطر حتى اليوم بذلك 67195، بما فيها 24617 حالة نشطةبينها 238 مريضا في العناية المركزة.
وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد اليوم 51 حالة وفاة، بتسجيل وفاتين جديدتين خلال اليوم الأخير.
وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر منذ أمس بواقع 1592 حالة شفاء جديدة إلى 42527.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.