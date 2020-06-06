رئيس تحالف الفتح يقدم استقالته من البرلمان العراقي

قدم رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، اليوم السبت، استقالته من عضوية مجلس النواب وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت قناة روسيا اليوم إن "العامري قدم استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبينا أن "الإستقالة قُبِلت".
وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أن سبب الإستقالة يعود إلى إمكانية تسنم العامري منصباً تنفيذياً، ومن المرجح أن يكون رئيساً لهيئة الحشد الشعبي".
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