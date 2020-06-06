أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة الروسية أن دواء "ليفيليماب" الذي تم تسجيله في روسيا، يعالج المضاعفات الخطيرة لمصابي فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر المصدر في تصريح لوكالة أنباء " انترفاكس" اليوم السبت، أن الاسم التجاري لدواء ليفيليماب هو (Ilsira)،مشيرا إلى أن هذا الدواء هو الثاني الذي يتم تسجيله في روسيا بشكل عاجل.
وأوضح المصدر أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كورونا" ، أي في حال حدوث المضاعفات التييُطلق عليها "عاصفة السيتوكين"، وهي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، واشتداد العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة".. وأكد أن منع تطور "عاصفة السيتوكين" مهم للغاية في علاج "COVID-19".
كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة "كورونا"، وهو عقار "أفيفافير".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: دواء ليفيليماب الجديد يعالج المضاعفات الخطيرة لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.