أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاةو31131 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادةالوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.
وأوضح البيان أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا.
وذكر البيان أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.