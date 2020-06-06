الكويت تسجل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاة

و31131 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتمثل هذه الأرقام انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادة

الوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.

وأوضح البيان أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

وذكر البيان أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.