الداخلية السعودية تجرى إجراءات جديدة للوقاية من فيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية إضافية فى عدد من القطاعات، إلحاقا للإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى 20 يونيو المقبل.

وأكدت الداخلية أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات المصانع، والتعدين، والطيران الداخلى، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحى (الفنادق والشقق المفروشة وما فى حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع.

فى حين عدد الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

كما لفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالى:

‏https://covid19awareness.sa/archives/5460، كما ناشدت جميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية تطبيق تلك الإجراءات، بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.

.. وتضع 20 بنداً لفتح المساجد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد والتى تشمل 20 بندًا، وهى:

1- فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ10 دقائق.

2- فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ20 دقيقة.

3- حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف المتر إلى مترين بين كل مصلى وآخر.

4- يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ حيث يكون الصف الأول للمصلين الصف الثانى فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقية الصفوف.

5- توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

6- تقسيم المداخل؛ حيث يكون فى كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج فى حال وجود أكثر من

Advertisements

مدخل.

7- توزيع مطهرات الأيدى فى المسجد إن أمكن توفيرها.

8- التأكد من احتواء مطهر اليدين على نسبة 60-80% من الكحول وموافقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

9- توزيع المناديل الورقية فى أنحاء المسجد ووضعها فى أماكن بارزة.

10- تطهير الأسطح وسجاد المسجد والمساند بشكل روتينى بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

11- إزالة الكتب ـوالمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخذ مصاحفهم معهم.

12- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دورى.

13- إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

14- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

15- إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

16- الحرص على التهوية الجيدة فى المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.

17- إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأى نوع من المأكولات أو المشروبات فى المسجد.

18- يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

19- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد.

20- لبس الكمامة القماشية أو ما يغطى الأنف والفم والوضوء فى البيت والحرص على عدم التزاحم عند الخروج.