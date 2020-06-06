مسؤول: ماكرون أكد لنظيره الصيني تمسك باريس بمبدأ دولة واحدة نظامان لهونغ كونغ

كشف مسؤول في قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه يواصل دعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" لحكم بكين على مدينة هونغ كونغ وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله اليوم السبت: "قال الرئيس إنه يراقب الموقف (حول هونغ كونغ) عن كثب وأكد دعم فرنسا لمبدأ" دولة واحدة ونظامان".
وأضاف المسؤول أن موضوع هونغ
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الصين ضغوطا متزايدة من الدول الغربية للتخلي عن فرض قانون جديد حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن ماكرون وشي ناقشا مطولا يوم الجمعة إدارة الوباءالعالمي والمساعدات لإفريقيا وملفي المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أنه خلال ذلك تحدث ماكرون أيضا عن الوضع في هونغ كونغ، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، حسب وكالة "فرانس برس".
وتأتي هذه المكالمة بعد توترات بين باريس وبكين، حيث استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في منتصف أبريل السفير الصيني لدى باريس بعد نشر مقال مطول على موقع السفارة يتهم موظفين في دور للعجزة بترك مسنين "يموتون من الجوع والمرض".
وقال الوزير حينها "نتطلع إلى أن يتم احترامنا مثلما ترغب الصين في أن يتم احترامها".
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