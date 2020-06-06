كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير: الإمارات الأفضل استعدادا للتداعيات الاقتصادية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة بلاتس S&P Global Platts، وهي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة، وتعمل في هذا المجال منذ ما يزيد عن قرن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأفضل استعدادا لتراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس “كوفيد-19 المستجد".

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نشرت تقارير التنافسية العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والتي شهدت بقوة الاقتصاد الإماراتي عالميا سواء على الصعيد الاستثماري أو إدارة الأزمات.

وكشفت التقارير التنافسية العالمية المرتبطة بجائحة، تفوق الإمارات تكنولوجيا، خاصة في جودة وسرعة خدمات الإنترنت.

وأوضحت التقارير، أن دولة الإمارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هي اﻷﻓﻀﻞ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس (ﻛﻮﻓﻴﺪ - 19) واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺼﺪري اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮب 550 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم، كما تتميز ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻻقتصاديات ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وأﻛﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑنحو 256 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.

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ويذكر أن اﻹﻣﺎرات ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ منظمة أوﺑﻚ لمصدري البترول، كما تعد ﻣﻮطنا ﻟﺜﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وهو ﺟﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻘﺪر ﺑـ697 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.

وتمتلك اﻹﻣﺎرات ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ (ﻛﻮﻓﻴﺪ - 19) واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

احتلت دولة الإمارات المركز الـ12 كأفضل دولة للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020، بحسب تصنيف مجلة “سيو ورلد” العالمية الأمريكية الرائدة في مجال الأعمال والاستثمار.

وجاءت ضمن قائمة أفضل الدول المتصدرة في مجال الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية لعام 2020، ومنها سنغافورة، المملكة المتحدة، بولندا، إندونيسيا، والهند.