طنجة.. القاتل الصامت يتسبب في وفاة امرأة بحي خوصافات

تسبب غاز البوتان، مساء أمس الجمعة، بطنجة، في وفاة امرأة اختناقا داخل منزلها الموجود على مستوى حي خوصافات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن المرأة البالغة، حوالي 60 عاما، عثر عليها من طرف أحد أفراد عائلتها جثة هامدة، داخل حمام شقتها.
وحلت العناصر الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفاة إلى مستودع الأموات دوق دوطوفار، قصد عرضها على تشريح طبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
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