تفاصيل الحالات النشطة بين المصابين بكورونا بمختلف عمالات وأقاليم المملكة

مكن تسارع حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية بعموم أقاليم المملكة، من تخفيف الضغط على المستشفيات بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، فيما لم تعد أية حالة نشطة بعدد منها.

في جهة الشرق، اكتشفت صباح اليوم السبت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المغاربة العائدين من الجزائر، ليصبح عدد الحالات النشطة قيد العلاج 7 حالات، منها 6 بإقليم بركان، و1 بإقليم الناظور.

أما مديرية جهة الدار البيضاء سطات فلم تعلن منذ أزيد من أسبوع تفاصيل حالات الإصابة والشفاء بفيروس كورونا.

تفاصيل الحالات النشطة بباقي الجهات حتى مساء أمس

ووفقا للأرقام التي أعلنتها المديريات الجهوية لوزارة الصحة حتى مساء أمس الجمعة، لاتزال في جهة طنجة توجد 131 حالة نشطة تتوزع بين 112 حالات في عمالة طنجة أصيلة، و6 حالات بتطوان، و13 حالة بالعرائش، فيما خلت باقي الأقاليم والعمالات في الجهة من أية حالات نشطة.

في جهة فاس مكناس توجد 28 حالة نشطة، منها 5 بعمالة فاس، و20 بالحاجب، وحالتين بتاونات، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

وفي جهة الرباط سلا توجد 35 حالة نشطة، أغلبها بالرباط 19 حالة، تليها سلا ب8 حالات، والصخيرات تمارة 7 حالات، والخميسات بحالة واحدة.

Advertisements

أما بمراكش آسفي فتوجد 79 حالة نشطة كلها بعمالة مراكش، فيما خلت باقي الأقاليم في الجهة من أية حالة -آخر إعلان صباح يوم أمس-.

أما جهة درعة تافيلات تافيلات فلم تعد بها أية حالة نشطة، بعدما سجلت 586 حالة إصابة تعافى منها 581 حالة مع وفاة 5 أشخاص.

وفي جهة بني ملال خنيفرة توجد 6 حالات نشطة، 5 منها بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بأزيلال.

وبسوس ماسة توجد 3 حالات نشطة من أصل 89 حالة سجلتها الجهة، وتتوزع هذه الحلات بين حالتين بتارودانت، وحالة أخرى بأكادير أيت ملول، فيما لا توجد أية حالة نشطة بباقي الأقاليم.

وفي كلميم واد نون لاتزال 2 حالات نشطة من أصل 45 حالة سجلتها الجهة واحدة بكلميم، والثانية بسيدي إفني.

وفي جهة العيون توجد حالة نشطة واحدة قيد العلاج، فيما تعافى بقية الحالات الخمسة.

وفي الداخلة وادي الذهب لم تعد أية حالة نشطة مصابة بكورونا بعدما تعافى جميع المصابين الخمسة.