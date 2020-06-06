شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 487 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 487 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31131.

Advertisements وأوضحت الوزارة أنها سجلت 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 254. وتابعت أنها سجلت شفاء 1005 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 19282.

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