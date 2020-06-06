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مقتل 26 شخصاً في هجوم على قرية في وسط مالي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

قتل 26 شخصاً في هجوم على قرية في وسط مالي، حسبما أعلن مسؤولون، السبت في أحدث هجوم في هذا البلد الذي يعاني من هجمات متكررة.

 

قال آلي باري المسؤول في "تابيتال بولاكو" وهي منظمة للفولاني في مالي إن الهجوم وقع على قرية بينيداما التي تقطنها اتنية الفولاني، في منطقة موبتي المضطربة.

 

كما أكد مسؤولان آخران الهجوم وعدد القتلى لوكالة أنباء فرانس برس.

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والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن 3 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة إثر انفجار عبوات ناسفة لدى مرور دورية في شمال مالي.

 

 

وقال محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان "سنبذل كل الجهود لتحديد واعتقال المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية".

 

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