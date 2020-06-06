الإمارات تطلق فعاليات ملتقى القراءة الثالث عن بعد

السبت 6 يونيو 2020

أطلقت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، الجمعة، فعاليات ملتقى القراءة الثالث عن بعد الذي يستمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من المدربين وأعضاء هيئات التدريس المحليين والدوليين.



وذكرت وكالة أنياء الإمارات "وام" أن هذا الملتقى يؤكد دور الوزارة في نشر ثقافة القراءة والمعرفة في المجتمع وترسيخ حب الاطلاع والقراءة كممارسة وأسلوب حياة ودعم رأس المال البشري وتنميته والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية لكافة أطياف المجتمع ودعم الإنتاج الفكري الوطني.

وبدأت فعاليات الملتقى بحلقة نقاشية لأولياء الأمور والمعلمين تحت عنوان "القراءة للمستقبل والاستعداد للخمسين" تحدث فيها الدكتور منصور العور رئيس جامعة "حمدان بن محمد الذكية" والدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية في جامعة الإمارات، والكاتب عوض بن حاسوم والدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

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وتناول النقاش محور القراءة وهندسة خريطة التعلم للإنسان وتطرق إلى موضوع القراءة كنهج للتعلم مدى الحياة، فيما استعرضت الدكتورة نجوى الحوسني محور القراءة كرياضة نفسية وآليات تفعيل دور أولياء الأمور في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأبناء.

بينما ألقى الكاتب عوض بن حاسوم الضوء على تجربته في صناعة المحتوى الرقمي وتعزيز أهمية القراءة لتعزيز القيم والفكر المستنير.

واختتمت الجلسة مع الدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي متحدثا عن القراءة واستشراف المستقبل وتطبيقات القراءة الذكية.

وتتواصل جلسات الملتقى، السبت، وتتضمن حلقات نقاشية للقيادات المدرسية حول موضوع القراءة ودورات تدريبية ومحاضرات لمعلمي المواد الدراسية باللغة العربية وكذلك معلمي المواد الدراسية باللغة الإنجليزية بالإضافة لحلقات نقاشية لأوراق بحثية في موضوعات القراءة.