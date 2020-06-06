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بالأرقام..ارتفاع ضحايا كورونا في إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، السبت، أن بلاده سجلت 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضح جهانبور، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 169 ألفا و425 شخصا، فيما بلغ إجالي الوفيات بالفيروس في إيران 8209.

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وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 132 ألفا و38 شخصا، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

 

 

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