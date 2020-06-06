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شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى إدلب والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 15 آلية عسكرية محملة بالمعدات اللوجستية، والمجنزرات، ومنظومة تشويش، وتوجه إلى المواقع التركية ضمن منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة "بوتين-أردوغان".
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3895 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
ويرتفع بذلك عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير(شباط) 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7225 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي
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